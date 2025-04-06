Косметолог назвала способы ухода за сухой и обезвоженной кожей

Многие путают сухую и обезвоженную кожу, ведь внешне они выглядят почти одинаково, однако это совершенно разные её типы, которые требуют разных подходов. Об этом сообщила газете «Известия» химик-косметолог и основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.

«Если сухая кожа — это её тип, обусловленный генетикой и внутренним состоянием организма, который достался её хозяйке на всю жизнь, то обезвоженность — временное состояние, вызванное рядом внешних факторов», — пояснила она.

Суха кожа говорит о недостатке липидов (жиров), вызванной плохой работой сальных желёз. В таком случае следует подобрать грамотный уход и регулярно увлажнять кожу.

Для борьбы с обезвоженностью кожи нужно устранить её первопричины. Не будет лишним выпить стакан тёплой воды с утра, а затем ещё несколько раз в течение дня, настроить отопление в квартире, купить увлажнитель воздуха, средства для защиты от солнца и ограничить время пребывания под солнечными лучами. Следует также исключить использование косметических средств с высоким уровнем pH.