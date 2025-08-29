Учёные предупредили об угрозе «зеркальной» эпидемии синтетических организмов

Опасность, связанная с гипотетической «зеркальной жизнью», угрожает человечеству. К такому выводу пришли американские учёные. Об этом сообщает журнал Foreign Affairs, который опубликовал результаты их работы.

Речь идёт о синтетических организмах, созданных на основе молекул с зеркальной симметрией по отношению к обычным биологическим формам. В природе живые организмы используют «левовращающие» аминокислоты и «правовращающие» сахара. «Зеркальная жизнь» предполагает полную инверсию этих структур, делая её теоретически невосприимчивой к существующим биологическим процессам.

Учёные отмечают, что, хотя создание даже одной такой клетки может занять десятилетия, уникальные свойства таких организмов — устойчивость к разложению, независимость от природных экосистем и отсутствие естественных конкурентов — потенциально могут превратить их в крайне опасный инвазивный вид. Исследователи предупреждают, что в случае попадания «зеркальной бактерии» в окружающую среду, она способна стремительно распространиться через воду, почву и воздух. Из-за отсутствия естественных хищников и неспособности к расщеплению обычными микроорганизмами, данный тип жизни может подавлять местные экосистемы.

Если исчезнет фитопланктон, нарушится цепочка питания в океанах, что может привести к катастрофическим последствиям для всей планеты. Особую тревогу вызывает то, что традиционные антибиотики и противовирусные препараты окажутся бессильны против «зеркальных патогенов». Иммунная система человека не сможет распознать и нейтрализовать такие организмы.

Авторы подчёркивают, что идея «зеркальной жизни» требует внимания со стороны государств. По их мнению, полагаться только на саморегуляцию научного сообщества недостаточно. Нужны международные соглашения — возможно, опирающиеся на уже действующие биологические конвенции — чтобы предотвратить потенциальное биологическое вмешательство, которое может направить эволюцию по альтернативному пути и навсегда изменить биосферу.