8 августа, 09:04

Грозит ли России эпидемия из-за китайской лихорадки чикунгунья? Врач оценил риски

Врач Осипов: Китайская лихорадка чикунгунья может попасть в Россию с туристами

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Свирепствующая в Китае лихорадка чикунгунья ещё не добралась до России, однако может попасть в нашу страну через туристов, отдыхающих в азиатских странах, предупредил главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По его словам, если путешественники будут в инкубационном периоде, это осложнит процесс выявления недуга.

Эксперт подчеркнул в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что человек может быть носителем лихорадки и распространять её дальше. Болезнь вызывает температуру, высыпание, а также боли в животе и в суставах.

«Поэтому нужно использовать репелленты, средства от комаров, использовать защитные мази от комаров, антимоскитные сетки. Это надо делать и здесь, и тем туристам, которые выезжают на отдых в Китай», — рекомендовал заслуженный врач РФ.

Напомним, в начале августа в китайской провинции Гуандун почти 3000 человек подхватили чикунгунью. Из-за распространения вируса в Китае возвращают антиковидные ограничения. А в России уже приступили к разработке вакцины от лихорадки чикунгунья.

