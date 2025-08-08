Грозит ли России эпидемия из-за китайской лихорадки чикунгунья? Врач оценил риски

Свирепствующая в Китае лихорадка чикунгунья ещё не добралась до России, однако может попасть в нашу страну через туристов, отдыхающих в азиатских странах, предупредил главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По его словам, если путешественники будут в инкубационном периоде, это осложнит процесс выявления недуга.

Эксперт подчеркнул в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что человек может быть носителем лихорадки и распространять её дальше. Болезнь вызывает температуру, высыпание, а также боли в животе и в суставах.