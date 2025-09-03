Учёный раскрыл тайну женщины, заговорившей на древнерусском после травмы головы

Россиянка, заговорившая на древнерусском после травмы головы и потери памяти, могла услышать речь на этом языке в детстве. Таким предположением во время беседы с «Постньюс» поделился нейробиолог Владимир Алипов.

Учёный пояснил, что период, когда человек осваивает язык, запоминая какие-то звуки и буквы, приходится на первые месяцы его жизни и зависит от окружения. В таких случаях человек может получить частичное знание языка, совершённое владение маловероятно. По словам Алипова, российская туристка, заговорившая на древнерусском, могла усвоить язык от бабушек, говоривших на нём.

«Первые месяцы жизни бабушки какие-то рядом разговаривали и нейросистема простой вокабуляр захватила. Некоторые языковые навыки у человека остаются, просто к ним утрачивается доступ и в определенных ситуациях память о них может вернуться», — добавил эксперт.