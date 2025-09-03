Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
3 сентября, 10:30

Россиянка в Таиланде упала, потеряла память и заговорила на древнерусском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chaton Chokpatara

Российская туристка в Таиланде заговорила на древнерусском после того, как упала у бассейна и потеряла память. Об удивительной истории рассказывает Mash.

45-летняя Елена из Томска приехала на курорт восстановить силы после похорон отца. На второй день она поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду. Женщину спасли, а врачи выявили у неё черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти.

Сейчас туристка не помнит своё имя и близких, а с окружающими общается исключительно на древнерусском. Причину таких перемен врачи пока не понимают. Известно, что Елена — филолог по образованию, изучала филологию и педагогику. Возможно, это и повлияло на «выбор» языка. Тайские медики рекомендуют провести пациентке трепанацию черепа.

Подобные случаи нередки после травм головы и операций на мозг. Так, ранее житель турецкого города Конья после хирургического вмешательства и возникшей артериальной закупорки забыл родный язык и стал говорить исключительно на датском.

