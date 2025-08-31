Названы продукты для хорошей работы мозга, которые следует давать ребёнку в школу

Покупную выпечку и пакетированные соки следует исключить из школьных ланчбоксов, вместо них лучше дать ребёнку на перекус отварную курицу, белковые продукты и овощи. Советы дала практикующий нутрициолог Ирина Попкова.

«Для интенсивной умственной и физической нагрузки отлично подойдут углеводно-белковые комбинации. Они обеспечивают длительное насыщение и лучшую работу мозга. Например, сэндвич на цельнозерновом хлебе с полезной начинкой: отварная индейка или куриная грудка с листом салата, творожный сыр с огурцом или домашний паштет», — посоветовала она в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист рекомендует соблюдать интервалы питания 3-4 часа и предлагает включать в рацион белковые продукты (йогурт, творог, сыр, яйца), фруктово-овощные перекусы с хумусом, а также исключить сладкую выпечку, шоколадные батончики и чипсы, которые приводят к резким скачкам сахара в крови. Особое внимание Попкова уделяет важности вовлечения ребёнка в процесс выбора и приготовления пищи.

«Подойдут овощные палочки (морковь, огурец, перец) с небольшим контейнером хумуса, фруктовые шашлычки на шпажке или просто целые фрукты, а также сухофрукты и орехи (но с осторожностью)», — отметила она.