«Значит, любит!» Россияне раскрыли правду об отношении к ревности

В России женщины немного чаще мужчин откровенно признаются в сильной ревности: 20% респонденток считают себя очень ревнивыми, тогда как таких мужчин лишь 17%. При этом 10% женщин и 14% мужчин никогда не испытывали этого чувства, показывает исследование дейтинг-сервиса, результаты которого публикует «Газета.ru».

Женщины чаще сталкиваются с ревностью со стороны партнёра: 42% опрошенных дам сообщили, что их регулярно ревновали без веских причин, тогда как аналогичные ситуации у мужчины фиксируют реже — 36%. Это значит, что женщины не только чаще проявляют ревность, но и чаще становятся объектом недоверия. Показательно также, что большинство россиян предпочитают решать проблемы посредством открытого диалога: 53% мужчин и 51% женщин спокойно и прямо высказывают свои обиды.

Однако существуют и другие способы выражения недоверия. Женщины чаще проявляют пассивную агрессию — в этом признались 20% опрошенных, в то время как у мужчин такой подход встречается вдвое реже — 10%. С другой стороны, мужчины склонны делать намёки на проблему, избегая прямых высказываний — так поступают 20%. Известные по кино клише с проверкой телефонов и переписок в реальной жизни применяются редко — о таком способе заявили лишь 5%.

Отношение к ревности у мужчин и женщин существенно различается. Для каждого третьего мужчины проявления ревности со стороны партнёрши воспринимаются положительно — 39% считают это знаком внимания и доказательством своей важности и любви. Напротив, почти треть женщин ощущают, что чрезмерная подозрительность партнёра душит их, превращаясь в контроль и лишение свободы.

Основной причиной беспокойства для женщин является внимание партнёра к другим женщинам — такой ответ дали 20% опрошенных. Немного реже поводом для волнений становятся переписки и активность в соцсетях, вызывающие подозрения у 14%. Тройку замыкают подруги и коллеги мужчины, на них пожаловались 10%. Мужчины же чаще всего ревнуют из-за вечеринок и компаний, на которых их нет (18%). На втором месте по актуальности — внимание других мужчин к их партнёрше (17%). Однако каждый четвёртый россиянин (24%) не испытывает причин для сомнений и подозрений вовсе.