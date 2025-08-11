Как Кузякин: 5 причин, почему мужья изменяют именно в отпуске, и как этого избежать любой ценой

Отпуск должен быть временем для сближения пары — романтические ужины, совместные приключения, отсутствие рабочих забот. Но статистика говорит о другом: 15 процентов случаев неверности происходят именно в командировках и отпусках. Мы разобрались, почему поездка вдвоём может стать началом конца отношений, и выяснили, что заставляет даже самых верных семьянинов «пускаться во все тяжкие» вдали от дома.

Эффект снятого контроля — когда супруг превращается в холостяка

Измены в отпуске: статистика и психология мужского поведения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В отпуске мужчина ощущает себя абсолютно свободным от повседневных обязательств и социального контроля. Дома его окружают соседи, коллеги, друзья семьи — целая сеть людей, которые знают о его семейном статусе. В новой стране или незнакомом городе этот контроль исчезает моментально. Психологи отмечают, что, находясь под влиянием ситуационных факторов — стресса, алкоголя, пребывания в отпуске, люди в больше половины случаев изменяют, чтобы повысить самооценку и получить новые впечатления. Мужчина начинает чувствовать себя не женатым папой семейства, а свободным молодым человеком, которому море по колено. В баре отеля никто не знает, что у него дома жена и двое детей. Официантки улыбаются не потому, что так положено по сервису, а потому, что он им действительно нравится. Это опьяняет сильнее любого коктейля.

Жажда приключений и острых ощущений захватывает разум

К супружеским изменам часто приводит свойственная мужчинам жажда приключений, желание рискнуть и получить порцию острых ощущений. Отпуск — время, когда адреналин уже бурлит в крови от новых впечатлений, экстремальных развлечений и смены обстановки. В таком состоянии психика становится более восприимчивой к авантюрам любого рода. Исследования показывают существенные гендерные различия в стремлении к ощущениям — у мужчин результаты значительно выше, чем у женщин, особенно в поиске острых ощущений, приключений и склонности к скуке. Если дома флирт с коллегой кажется слишком рискованным, то знакомство с туристкой из другой страны воспринимается как безобидное развлечение. Мужчина словно играет в компьютерную игру — всё происходящее кажется нереальным, временным, не имеющим последствий для настоящей жизни.

Алкоголь — главный разрушитель семейных клятв

Как избежать измены мужа в отпуске: советы семейных психологов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BAZA Production

15% мужчин совершают измену в состоянии алкогольного опьянения, а в отпуске количество выпиваемого спиртного увеличивается в разы. Коктейли у бассейна, вино за ужином, пиво на пляже — алкоголь становится неотъемлемой частью отдыха. Если мужчина в командировке или отпуске отправился в бар в свободное время и выпил горячительных напитков, риск измены возрастает многократно. Спиртное не только снижает критическое мышление, но и придаёт ложную уверенность в себе. Мужчина, который дома стесняется подойти к незнакомой женщине, в состоянии алкогольного опьянения превращается в самоуверенного соблазнителя. Утром он искренне сожалеет о случившемся, но время уже упущено.

Отсутствие эмоциональной близости с партнёршей в поездке

Парадоксально, но чем больше времени пара проводит вместе в отпуске, тем острее могут ощущаться проблемы в отношениях. Когда исчезает рабочая суета и повседневные заботы, становится очевидно, что супруги просто не умеют общаться друг с другом. Женщины нарушают супружеский долг из-за того, что мужья не оказывают им внимания, не восхищаются, не дарят цветов, не говорят комплиментов — и то же самое справедливо в обратную сторону. Если жена постоянно недовольна отелем, погодой, едой, экскурсиями, мужчина начинает чувствовать себя неудачником, который не может обеспечить любимой счастливый отдых. В такой ситуации внимание другой женщины — горничной, аниматора, попутчицы — кажется спасительным бальзамом для растоптанного самолюбия. Она восхищается его знанием языков, щедростью, чувством юмора — всем тем, что дома принимается как должное.

Поиск утраченной молодости и сексуальной привлекательности

Отпуск и измены: почему поездки разрушают отношения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mirelle

Мужчины начинают переоценивать свои жизненные достижения и осознают, что возраст берёт своё, а женщины всё реже смотрят на них как на сексуальный объект. Под влиянием этих мыслей представители сильного пола стремятся вернуть молодость, задор, энергию и испытать прежние сексуальные эмоции. Отпуск становится последним шансом почувствовать себя молодым и желанным. Загар скрывает морщины, новая одежда подчёркивает достоинства фигуры, а смена обстановки добавляет уверенности. Мужчины жаждут новизны ощущений, каждая новая партнёрша кажется им интереснее прежней. В отпуске эта жажда обостряется до предела: вокруг столько красивых незнакомых женщин, и все они кажутся доступными. Мужчина забывает, что дома его ждёт любящая семья, и начинает охоту за призраком собственной молодости.