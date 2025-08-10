Страх потерять свободу? Психолог раскрыла, почему россияне не спешат под венец до 30

Россияне чаще связывают себя узами брака после 30 лет. Как рассказали социолог Виктория Яковлева и психолог Лариса Каравайцева в беседе с «Газетой.ru», эта тенденция связана со страхом утраты свободы.

Средний возраст вступления в брак в России достиг 35,2 лет для мужчин и 33,1 года для женщин. По словам Яковлевой, это связано с изменением этапов взросления. Если раньше образование, карьера и семья укладывались в период 20–25 лет, то сейчас этот процесс растянулся до 30+. Аналогичная картина разворачивается и в Европе. Кроме того, рождаемость снижается как в ЕС, так и в России. Первый ребёнок в РФ появляется в среднем в 28 лет, тогда как в Европе — ближе к 31 году.

Каравайцева отмечает, что изменение отношения к браку связано не только с социальными факторами, но и с глубинными психологическими трансформациями. Современные люди воспринимают создание семьи не как обязательство, а как осознанный шаг, основанный на уверенности в своём выборе.

Ключевая причина — возросшие требования к партнёру и отношениям. Если раньше брак рассматривался как способ выживания, то сегодня люди ждут от него эмоциональной поддержки, духовной близости и ощущения «своего человека». Это повышает избирательность и удлиняет процесс поиска подходящего спутника жизни.

Ещё одним барьером становится страх потерять свободу. Многие ассоциируют брак с чрезмерными обязательствами и ограничением личной гибкости. Кроме того, негативный опыт родительской семьи — конфликты, разводы или эмоциональное насилие — формирует подсознательное опасение повторения подобного сценария.

Значимую роль играет и фокус на самореализацию. По словам специалистов, современный человек стремится сначала достичь личностной целостности, и лишь затем рассматривает брак как естественное продолжение своего развития, а не как стартовую точку взрослой жизни. Эксперты подчеркнули, что позднее вступление в брак отражает эволюцию общественного сознания — сегодня союз создаётся не из страха одиночества, а на основе зрелости и осознанного решения.