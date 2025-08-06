Стало известно, с какими мужчинами женщины чувствуют себя счастливее
Рост мужчины влияет на удовлетворённость женщины браком
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Женщины с высокими супругами в среднем ощущают себя счастливее — к такому выводу пришли исследователи из южнокорейского университета Конкук, изучив данные почти восьми тысяч участниц. Однако, как отметили авторы работы, уже спустя 18 лет эффект «высокого мужа» исчезает — уровень удовлетворённости сравнивается с остальными парами.
В исследовании приняли участие 7850 женщин, которые указали рост своих партнёров и оценили качество отношений. Учёные зафиксировали зависимость между высоким ростом мужчин и уровнем удовлетворённости браком на начальных этапах совместной жизни. Предполагается, что это связано с подсознательным ощущением безопасности и уверенности.
Авторы исследования объясняют такой феномен с точки зрения эволюции: в древности женщины выбирали более высоких мужчин как более сильных и способных обеспечить защиту и выживание потомства. Эта установка могла сохраниться на уровне инстинкта и сегодня.
Ранее другое исследование показало, что почти половина россиянок связывают уверенность в себе с ухоженной внешностью и статусными вещами. 38% женщин признались, что дорогие покупки придают им чувство уверенности, тогда как 20% считают более важными внутренние ощущения. Также выяснилось, что для 71% женщин уверенность начинается с правильно подобранной одежды, для 46% — с хорошей физической формы, а для 45% — с ухоженного лица.