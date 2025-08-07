Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 15:01

Милонов назвал главную «болезнь» современного кино

Депутат Милонов счёл пропаганду одиночества главной проблемой современного кино

Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что ключевой недостаток современных кинолент и телевизионных программ заключается в навязывании идеи о привлекательности жизни вне брака и семьи. Об этом парламентарий заявил в беседе с «Радио 1».

«У нас главная составляющая успеха фильма — это секс и насилие. Люди же смотрят не на победителей золотой ветви Каннского фестиваля, а фильмы для простых людей. И там увидеть главного героя с семьёй и детьми в счастье практически невозможно», — подчеркнул депутат.

По его словам, в кино и сериалах одиноким персонажам зачастую приписывается чрезмерно насыщенная и увлекательная жизнь, в то время как герои, состоящие в браке, изображаются более приземлённо и скромно.

Милонов дополнил, что в подавляющем большинстве случаев, если молодая женщина состоит в браке и имеет ребёнка, она представлена как брошенная и глубоко несчастная. В то же время, незамужняя героиня ведёт разгульный образ жизни, соблазняя мужчин, и купается в деньгах. Именно в этом и кроется проблема, подытожил политик.

Алексей Герман-младший не оценил призыв запретить показ бездетных женщин в кино
Алексей Герман-младший не оценил призыв запретить показ бездетных женщин в кино

Напомним, ранее Виталий Милонов выразил мнение, что одной из причин более позднего вступления в брак среди российской молодёжи является «крайняя незрелость». Он также считает, что на стремление к созданию семьи оказывают влияние образы обеспеченных и не имеющих детей женщин, демонстрируемые в кино.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar