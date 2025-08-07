Милонов назвал главную «болезнь» современного кино

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что ключевой недостаток современных кинолент и телевизионных программ заключается в навязывании идеи о привлекательности жизни вне брака и семьи. Об этом парламентарий заявил в беседе с «Радио 1».

«У нас главная составляющая успеха фильма — это секс и насилие. Люди же смотрят не на победителей золотой ветви Каннского фестиваля, а фильмы для простых людей. И там увидеть главного героя с семьёй и детьми в счастье практически невозможно», — подчеркнул депутат.

По его словам, в кино и сериалах одиноким персонажам зачастую приписывается чрезмерно насыщенная и увлекательная жизнь, в то время как герои, состоящие в браке, изображаются более приземлённо и скромно.

Милонов дополнил, что в подавляющем большинстве случаев, если молодая женщина состоит в браке и имеет ребёнка, она представлена как брошенная и глубоко несчастная. В то же время, незамужняя героиня ведёт разгульный образ жизни, соблазняя мужчин, и купается в деньгах. Именно в этом и кроется проблема, подытожил политик.