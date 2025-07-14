Алексей Герман-младший не оценил призыв запретить показ бездетных женщин в кино

В кино возможны разночтения в трактовке образов героев. Однако на российских экранах практически невозможно увидеть положительный образ героини, не имеющей детей и семьи. Об этом заявил режиссёр Алексей Герман-младший, комментируя призыв депутата Госдумы Виталия Милонова запретить показывать в кино бездетных женщин. По словам сценариста, парламентарию не с чем бороться в данной ситуации.

«Не помню вообще у нас фильмов с позитивными образами бездетных женщин, если честно. Наоборот, в нашей традиции это делает женщину скорее несчастной. Просто не очень понимаю, как мы будем показывать позитивный образ, если, допустим, женщина не может забеременеть», — подчеркнул собеседник «Ридуса».