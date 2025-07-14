Алексей Герман-младший не оценил призыв запретить показ бездетных женщин в кино
Режиссёр Герман-младший: В кино в РФ нет положительного образа бездетных женщин
Алексей Герман-младший. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
В кино возможны разночтения в трактовке образов героев. Однако на российских экранах практически невозможно увидеть положительный образ героини, не имеющей детей и семьи. Об этом заявил режиссёр Алексей Герман-младший, комментируя призыв депутата Госдумы Виталия Милонова запретить показывать в кино бездетных женщин. По словам сценариста, парламентарию не с чем бороться в данной ситуации.
«Не помню вообще у нас фильмов с позитивными образами бездетных женщин, если честно. Наоборот, в нашей традиции это делает женщину скорее несчастной. Просто не очень понимаю, как мы будем показывать позитивный образ, если, допустим, женщина не может забеременеть», — подчеркнул собеседник «Ридуса».
Напомним, ранее Виталий Милонов выразил мнение, что одной из причин более позднего вступления в брак среди российской молодёжи является «крайняя незрелость». Он также считает, что на стремление к созданию семьи оказывают влияние образы обеспеченных и не имеющих детей женщин, демонстрируемые в кино.