Скрытые сигналы в городской среде: Как здания, вывески и реклама незаметно влияют на наше поведение

Серьёзно, современный город с населением более десяти миллионов человек может свести с ума. Более того — он вполне способен управлять нашим поведением. Вы действительно можете сделать то, чего не очень хотели бы делать, если сам город вами манипулирует. Это не бред сумасшедшего. И не повесть Брюса Стерлинга «Рой», но точно нечто похожее на вечную космическую систему, которую придумал этот писатель. Колония неких межпланетных насекомых, не имеющая разума, но способная его «вырастить», если это нужно для защиты. Рассказываем в материале о незаметных сигналах и триггерах, которые существуют в городской среде и влияют на вас прямо сейчас.

Акустика в большом городе

Большую часть информации мы воспринимаем глазами. Но именно это делает влияние звука на нашу психику незаметным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio

Тревога на улице без наушников. Вам знакомо это ощущение? Даже если нет, холодные щупальца страха всё равно воздействуют на вас, просто ваша нервная система достаточно устойчива, чтобы не воспринимать городские звуки как угрозу на сознательном и/или эмоциональном уровне. Но подсознание всё равно обрабатывает звуковые сигналы, анализирует их, работает с паттернами узнавания, закреплёнными тысячелетиями в нашей нейронной сети. Это мотоцикл или рёв пещерного льва? Иногда мозг может не отличать одно от другого. Конечно, от 80 до 90 процентов информации мы обрабатываем глазами. Но именно это делает звук «серым кардиналом» города, фактором, который может вызвать у вас стресс.

Если вы окружены большими зеркальными зданиями, знайте: от них отражается не только картинка. Через сложную акустическую систему звуковых отражений, а также взаимодействий высоких, средних и низких частот город незримо воздействует на вас. Если кажется, что звуки с улицы находятся рядом с вами, этому есть объяснение: так сработала акустика вашего квартала, помноженная на состояние вашего внутреннего уха. Чем хуже себя чувствует кортиев орган с его волосковыми клетками, тем больше вероятности услышать что-то неправильно. А иногда мозг может буквально «додумывать» информацию, которую по каким-либо причинам не смог воспринять орган чувств. Это в одинаковой степени относится и к слуху, и к зрению.

Пространство программирует вас на определённые действия

Городская среда специально обустроена так, чтобы мы проявляли в ней определённые паттерны поведения. Фото © РИА Новости / Михаил Фомичев

Городские пространства специально формируются под определённые поведенческие сценарии. Например, парк Галицкого в Краснодаре как будто сам напрашивается на то, чтобы по нему проехались на самокате. Широкие дорожки, ровный асфальт, рядом приятный газон... Примерно так же обновлённый московский парк Горького в начале десятых приманивал хипстеров на лонгбордах. Широкий вход в ТЦ подразумевает, что мы пожелаем туда зайти раньше, чем сознательно об этом подумаем. Забор, особенно с колючей проволокой, намекает: «Держись от меня подальше». Скамейка вызывает желание присесть. Особенно важно рассмотреть подсознательные механизмы, которые начинают работать ещё до того, как вы осознаете своё желание что-то сделать. Да, современный город умеет манипулировать даже на таком глубоком уровне.

Как вывески эксплуатируют наше внимание

Вывески эксплуатируют не совсем внимание. Всё сложнее. Они эксплуатируют то, что появляется в мозге до внимания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kingmaya Studio

Объяснить это будет сложно. Вывески привлекают — это было ясно ещё в Средние века. Но сам процесс куда глубже. Современная реклама манипулирует не только вниманием. Она направлена в первую очередь на вычислительные процессы, которые появляются в мозге ещё до того, как там возникает внимание. На английском это называется preattentive processing. На русский можно понятно это перевести как «пред-внимательная обработка». Это процесс, который занимает не более 500 миллисекунд. Он позволяет мозгу обработать визуальные стимулы ещё до того, как мы совершим сознательное усилие и обратим на объект своё обычное внимание. Наше сознание ещё не знает, что тут можно «сделать ноготочки». Но наше подсознание уже проанализировало цвет, геометрию, движение, форму, контраст и даже простые символы из нашей письменности! Например, восклицательные или вопросительные знаки. Это удивительный механизм, но то, как им можно манипулировать в целях повышения продаж, — пугает.

Цветовой шок и его использование в рекламе

Механизм «пред-внимательной обработки» активно используют не только вывески, но и любая реклама. Порой рекламные объявления просто заставляют нас обратить на себя внимание. Часто это достигается при помощи манипуляции цветом. Например, цветовой шок. Эта концепция хорошо известна психологам, дизайнерам и художникам. Реклама использует яркие, контрастные цвета, например красный и жёлтый: они ассоциируются с энергией, опасностью. Боковое зрение «вылетает» с таких цветовых сигналов и реагирует ещё до того, как мозг успеет включить какие-либо фильтры, например критическое мышление.

Как архитектура контролирует сознание

О том, что архитектура контролирует сознание, знали ещё в Древнем Египте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Архитектура города тоже вносит свой вклад в контроль над общественным сознанием. Во-первых — принудительные маршруты. Ходить можно только там, где есть дорога, и такое ограничение свободы передвижения запускает в нашем подсознании стрессовые механизмы. Почему? Десятки тысяч лет все без исключения люди были кочевниками, это сохранилось в ДНК. Высокие здания, например небоскрёбы, используют приём, отработанный ещё готическими соборами XIII века: они внушают человеку чувство ничтожности одними своими размерами. Большие лестницы и грандиозные памятники — то же самое. Вызывают трепет, вводят в состояние транса, снижают критическое мышление. Лавочки «анти-бездомный» в парках и на площадях показывают, «отбросам» тут не место, и могут вселить либо чувство самодовольства от принадлежности к «элите», либо дискомфорт. Архитектура — это буквально «социальная инженерия» из камня, бетона, металла и стекла.