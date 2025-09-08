ТОП тревожных звоночков: Психолог объяснила, когда нужно бежать от партнёра сверкая пятками

Психолог Анастасия Сидорова перечислила тревожными звоночки, которые могут указывать на неблагоприятное развитие романтических отношений. По её словам, если человек избегает обсуждений, уклоняется от ответов или меняет тему, это может говорить о его неготовности к откровенности и серьёзным отношениям, передаёт Пятый канал.

Кроме того, негативным сигналом является истерическая реакция партнёра, когда при несовпадении мнений он начинает кричать, оскорблять или проявлять агрессию. Такое поведение свидетельствует о незрелости и неспособности вести конструктивный диалог. Неуважение к взглядам другого человека также должно вызвать тревогу. Нереалистичные ожидания — ещё один тревожный знак. Когда человек предъявляет завышенные требования, ожидает невозможного и не готов идти на компромиссы, это указывает на эгоцентричность и незрелость.

Контроль и ревность, проявляющиеся в попытках управлять жизнью партнера, ограничивать его общение с друзьями без видимых причин, часто свидетельствуют о неуверенности в себе и склонности к абьюзивному поведению. Наконец, непоследовательность в словах и действиях — когда обещания не выполняются, а заявления расходятся с реальным поведением — является признаком неискренности партнёра.