Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 16:00

Скорее вспомните все странности: 5 тревожных звоночков, что ваш тихий сосед на самом деле опасный психопат

Ваш сосед ведёт себя всё страннее, а интуиция подсказывает: что-то не так. Life.ru разбирается, какие тревожные сигналы нельзя игнорировать и какие из них могут даже спасти вам жизнь.

Признаки опасного соседа: как вычислить потенциального маньяка. Обложка © hutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Признаки опасного соседа: как вычислить потенциального маньяка. Обложка © hutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Девятый час вечера, подъезд пахнет котлетами и старой краской, а за тонкой стеной снова слышны странные звуки. Ваш сосед ведёт себя всё чуднее с каждым днём, и где-то в глубине души копится тревога: а что, если рядом живёт действительно опасный человек? Мы разобрались с экспертами, какие тревожные сигналы нельзя игнорировать, и выяснили, что самые жуткие преступники часто выглядят как самые обычные люди. И вот на что нужно обращать внимание в первую очередь.

1. Отстранённость после сильного стресса

Тревожные сигналы в поведении соседа, которые должны насторожить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NoMoreStock

Тревожные сигналы в поведении соседа, которые должны насторожить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NoMoreStock

Резкие перемены в жизни: развод, потеря работы, смерть близкого — могут спровоцировать у предрасположенных людей странное поведение. Кого-то это толкает на прыжки с парашютом и другие экстремальные хобби. Возможно, переживая сильную эмоцию, они гасят в себе неумение получать эмоцию иными способами. Если ваш сосед резко сменил образ жизни после трагедии и стал искать острые ощущения любой ценой, это может быть тревожным звонком. Особенно если новые «хобби» связаны с риском для жизни или причинением боли.

2. Неестественное обаяние и манипулятивность

Опасные люди выглядят как все остальные и проявляют дружелюбие. Но есть тревожные звоночки: они получают наслаждение от собственной речи, а их обаяние — это оружие для достижения собственных целей. Такие люди умеют моментально расположить к себе, но их дружелюбие кажется слишком наигранным. Они часто перескакивают с темы на тему без логики, могут открыто восхищаться известными преступниками или игнорировать желания других людей. Серийный убийца Тед Банди был всеобщим любимчиком в университете и пользовался большим успехом среди женщин — одна из них вышла за него замуж, когда он уже находился на скамье подсудимых.

3. Странное оправдание преступников

Как понять, что ваш сосед может быть опасен для окружающих. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Как понять, что ваш сосед может быть опасен для окружающих. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Один из самых тонких, но важных признаков — это то, как человек говорит о преступлениях. Надо насторожиться, если человек в диалоге или диспуте старается подвести доказательную базу под то, что преступник — сам жертва. И старается найти поддержку у собеседников и группы. Такие люди регулярно оправдывают маньяков и убийц, ссылаясь на их тяжёлое детство, равнодушие общества или врачебные ошибки. За этим может скрываться попытка оправдать собственные тёмные мысли.

4. Дегуманизирующие высказывания

Если в речи соседа постоянно проскальзывают слова вроде «лох», «тварь» или другие унижающие определения людей — это повод насторожиться. Слышишь слово «лох» или что-то подобное — ты понимаешь, что идёт дегуманизация, сразу понятно, что такой человек может пойти на многое. Дегуманизация — это первый шаг к тому, чтобы перестать воспринимать других как равных себе. А когда человек не считает окружающих людьми, он может причинить им вред без угрызений совести.

5. Социальная изоляция с агрессивными фантазиями

Поведенческие признаки потенциально опасного человека рядом с вами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Поведенческие признаки потенциально опасного человека рядом с вами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В детстве и юности будущие маньяки часто проявляли признаки замкнутости, молчаливости и социальной изоляции. Их внутренний мир мог быть насыщен фантазиями, зачастую мрачными и агрессивными. У взрослых это проявляется как сочетание полного отсутствия социальных контактов с нездоровым интересом к темам насилия, смерти или власти над другими. Такой человек может часами сидеть дома, погружаясь в мрачные размышления или потребляя контент, связанный с жестокостью.

Помните: лучше перестраховаться и ошибиться, чем пропустить реальную угрозу. Ваша безопасность и безопасность близких важнее хороших отношений с соседями. А если ваши опасения окажутся напрасными — что ж, это лучший из возможных исходов. Как «Лютые» попадают в Россию, Life.ru недавно рассказывал.

Вас задержали без объяснений? Эти действия спасут вас от тюрьмы
Вас задержали без объяснений? Эти действия спасут вас от тюрьмы
Сергей Трофимов
  • Wow
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar