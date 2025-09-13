Секс, страх, надежда: Почему мы застреваем в ситуационных отношениях и как из них выйти

Ситуационными отношениями (Situationships) считается состояние, среднее между длительными серьёзными отношениями и отсутствием систематичности в контактах. Люди в таких отношениях проводят достаточно много времени вместе, иногда имеют сексуальные контакты, однако в большинстве случаев в их взаимодействии отсутствуют ясность и понимание будущего, рассказала коуч и научный исследователь в области эмоционального интеллекта и саморазвития Алёна Борьессон.

По её словам многие люди застревают в неопределённых отношениях, испытывая эмоциональную уязвимость и ощущение неясности. В связи с этим возникает вопрос, почему они не выходят из таких отношений. Ранее считалось, что причина заключается в боязни обязательств, однако, недавнее исследование Университета Бейлор выявило семь факторов, которые действительно удерживают людей в ситуационном формате и формируют эмоциональную привязанность.

К ним относятся вера в эксклюзивность, эмоциональное вложение, удовлетворение личных потребностей, коммуникация с ориентацией на будущее, восприятие усилий партнёра, ощущение приоритетности и развитие доверия. Собеседница радио Sputnik отметила, что гипотезы о сохранении ситуационных отношений из-за сексуальной мотивации или страха обязательств, не подтвердились. Наоборот, многие же надеются, что эти ситуации перерастут в традиционные долгосрочные отношения.

Тем не менее длительное пребывание в неопределённых отношениях может негативно сказаться на ментальном и эмоциональном здоровье. Такие отношения зачастую приводят к тревожности, неуверенности и постоянному прокручиванию в голове негативных мыслей и воспоминаний. Поэтому важно периодически переосмысливать чувства и мотивы: находишься ли ты в таких отношениях, потому что хочешь быть именно в них, либо пытаешься избежать чего-то другого, например, одиночества.