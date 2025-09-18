5 могил старцев, где происходят настоящие чудеса и в 2025 году, — паломники едут сюда со всей страны

Представьте: простая земляная насыпь, возможно даже без надгробия. Но тысячи людей едут сюда за сотни километров, падают на колени и плачут от счастья. Потому что именно здесь, у скромных могил праведников, происходит то, во что современный человек с трудом верит. Мы собрали истории о самых почитаемых захоронениях российских старцев и монахинь, где паломники до сих пор получают исцеление и обретают то, за чем приехали, — покой, надежду, а иногда и настоящие чудеса.

Оптинские старцы — место, где даже трава растёт особенно

Паломничество к могилам старцев: места исцеления и чудес в России. Фото © РИА Новости / Владимир Вяткин

В Калужской области есть удивительное место, которое веками притягивает страждущих со всей России. Оптина пустынь прославилась на весь мир благодаря своим старцам — духовным наставникам, которые обладали даром видеть человека насквозь и исцелять не только тело, но и душу. Могилы преподобных Амвросия, Макария, Льва и других оптинских подвижников и сегодня остаются местами паломничества. Удивительно, но даже в советские годы, когда надгробия разрушили и сровняли могилы с землёй, люди продолжали приезжать сюда. На месте захоронения старца Амвросия шишками была выложена форма креста — будто сама природа указывала на святость этого места. Паломники рассказывают о необъяснимых исцелениях от депрессии, алкоголизма и болезней, которые врачи считали неизлечимыми. Земля с этих могил считается целебной — многие берут её домой и прикладывают к больным местам.

Матушка Мисаила — монахиня, которая помогает даже после смерти

В селе Муравлёво Курской области, на местном кладбище, покоится матушка Мисаила — монахиня, которая при жизни обладала необычным даром видеть суть проблем людей и подсказывать правильные решения. К ней приезжали толпами со всей России, и она помогала всем бескорыстно, никогда не прося денег. Перед смертью матушка Мисаила сказала пророческие слова: «Те, кто после моей смерти приедет на мою могилу, тем я буду помогать». И действительно — паломники рассказывают, что, стоя у её захоронения, можно мысленно задать вопрос и получить ответ в виде внутреннего голоса. Это место стало настоящим центром духовного утешения для тысяч людей. Даже сейчас, спустя годы после её кончины, к могиле матушки Мисаилы продолжают ехать люди со всех концов страны за советом и помощью в трудных жизненных ситуациях.

Дивеевские старицы — четвёртый удел Богородицы на земле

Чудотворные могилы православных святых в российских монастырях. Фото © РИА Новости / Владимир Астапкович

Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области недаром называют одним из самых святых мест России. Здесь покоятся мощи преподобного Серафима Саровского и дивеевских стариц — Александры, Марфы и Елены. Особое место занимают могилы блаженных, которые при жизни казались юродивыми, а после смерти прославились чудесами. История блаженной Параскевы Дивеевской поражает — она предсказывала будущее, исцеляла людей одним прикосновением, а её могила стала местом, куда приезжают женщины, мечтающие о материнстве. Паломники свидетельствуют: достаточно искренне помолиться у могилы дивеевских стариц, чтобы почувствовать удивительное спокойствие и веру в лучшее. Многие рассказывают об исцелениях от рака, бесплодия, грыж позвоночника. Земля с этих святых могил помогла тысячам людей — от московских бизнесменов до сельских жителей, потерявших надежду на выздоровление.

Архимандрит Ипполит — современный Серафим Саровский

В Курской епархии, на территории Рыльского Свято-Николаевского мужского монастыря, похоронен архимандрит Ипполит — человек, которого уже называют современным Серафимом Саровским. Этот тихий старец, который при жизни говорил почти шёпотом и мало с кем беседовал, обладал удивительным даром исцеления. Он помогал людям избавиться от рака, СПИДа, наркомании — от болезней, которые медицина считала неизлечимыми. На его могиле происходят удивительные вещи: металлический крест мироточит, а во время похорон зимой над церковью появилась радуга, что физически невозможно. Паломники утверждают, что получили исцеление от алкогольной зависимости, наркомании, тяжёлых семейных проблем, просто помолившись у его захоронения. Архимандрита Ипполита сейчас хотят причислить к лику святых — настолько много свидетельств о чудесах, происходящих у его могилы.

Протоиерей Валентин Ястребцев — изгонявший бесов

Святые места России: захоронения монахов и старцев. Фото © VK / Администрация Моршанского МО / Анастасия Оркина

В старинном русском селе Новотомниково Моршанского района Рязанской области на местном кладбище покоится протоиерей Валентин Ястребцев — священник, который при жизни специализировался на изгнании злых духов. Местные жители рассказывали, что во время его служб из церкви доносились страшные крики и голоса — так проявлялись бесы, покидающие одержимых людей. Валентин Ястребцев всегда чувствовал приближение таких служб — начинал болеть, но никогда не отказывал в помощи. Люди уходили от него совершенно другими — исцелёнными не только духовно, но часто и физически. Теперь к его могиле едут паломники со всей России по длинному и трудному пути. Говорят, если взять с его захоронения горсть земли, завернуть в полотенце и приложить к больному месту — боль сразу проходит. Его могила украшена иконами, и верующие утверждают, что даже после смерти протоиерей продолжает помогать всем, кто к нему обращается.