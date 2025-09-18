Как в СССР берегли одежду и обувь: 8 забытых хитростей для идеального внешнего вида

Советский Союз явно отдавал предпочтение тяжёлой промышленности, поэтому другие сферы порой страдали. Лёгкая промышленность — это не арматура и станки. Это ткань, кожа и всевозможные изделия из них. В СССР одежду и обувь доставали с трудом, а порой и вовсе нигде не доставали, а шили сами. И носить одну вещь нужно было минимум 10 лет. Но как это возможно? Какие в Стране Советов были лайфхаки для сохранения презентабельного вида обуви и предметов одежды? Рассказываем в материале.

Как в СССР берегли одежду

В СССР было множество забытых способов проносить одну вещь больше 10 сезонов. Фото © РИА Новости / Виктор Чернов

Сказать, что в СССР берегли одежду, — это ничего не сказать. Не просто хранили, её оберегали. Доходило до смешного. Например, повседневной одеждой считались производимые на фабриках СССР рубашки, а на праздники надевали футболку поло — если могли себе позволить. Порча любых вещей была трагедией, в зависимости от их стоимости. И при этом всё донашивали до состояния ветоши. Основами советского вещевого долгожительства были два правила: бережное обращение и ремонт. И вот какие лайфхаки придумали советские хозяйки.

Перекраска — лёгкий способ освежить вещь

Самый простой способ освежить надоевшую кофточку — это её перекрасить. Особенно актуально было для белых вещей. Несмотря на то что в СССР были доступны как отбеливатели, так и народные способы удаления пятен, неизбежное случалось — и белая вещь с точки зрения внешнего вида приходила в негодность. Это был не конец её истории: можно было купить в магазине краситель и поменять цвет на чёрный или тёмно-синий.

Перелицовка одежды всегда выручала

В СССР сохраняли вещи путём их перелицовки. Это был один из самых смекалистых вариантов ремонта. Фото © ТАСС / Сергей Калинин

Перелицовка в СССР — это не просто способ ремонта вещи. Это её полное обновление, но только в плане внешности. В процессе носки лицевая сторона пальто или пиджака неизбежно изнашивалась. Несмотря на бережный ремонт, естественное старение тканей невозможно было остановить — лишь замедлить. На финальном этапе и требовалась перелицовка. Все нитки, связывающие предмет одежды, распускались. Внешняя часть отшивалась от подкладки. Там, внутри, была почти новая, нетронутая ткань. Вещь перешивали так, чтобы внутренняя сторона становилась лицевой.

Защита от моли — основа бережливости

Защита одежды от моли была особенно актуальна в СССР. Народные средства включали в себя лаванду, перец, лавровый лист, мыло и табак. Их нужно было просто положить в шкаф. Также выпускались таблетки и порошки под общим названием «Антимоль». Таблетки можно было положить в карман, порошок — насыпать на наиболее уязвимые части изделия. Когда наступала зима, летние вещи перед тем, как сложить их в шкаф, обязательно стирали и гладили, считая это защитой от вредителя.

«Консервация» зимних вещей на лето

Как сохраняли в СССР зимние вещи: забытые, но рабочие методы «консервации» любимого пальто. Фото © «Шедеврум»

Когда зима или межсезонье заканчивались, приходило время для важного советского ритуала. «Консервации» тёплых вещей до следующего похолодания. Пальто нужно было зашить, почистить, повесить на плечики и накрыть хлопковым мешочком. Шубы, шапки, пальто с меховыми оторочками, меховые шарфы и варежки требовали более основательного подхода. Их нужно было хранить в чехлах, и внутренности чехлов щедро обрабатывались «Антимолью». Норковую шубу жены секретаря политбюро ЦК КПСС вообще могли хранить в специальной холодильной камере, как музейный экспонат.

Как в СССР берегли обувь

Обувь в СССР тоже берегли, ведь она была не только признаком моды и стиля, но и необходимым для выживания предметом. Фото © ТАСС / Тийт Веэрмяэ

В Российской империи 1905 года сапоги стоили в среднем 6 рублей, а госслужащие получали 20 рублей в месяц. В Советском Союзе они стоили уже около 150 рублей, а высококвалифицированные рабочие получали 180 рублей. Почему так получалось? Точного ответа нет, возможно, инфраструктура в Советском Союзе была уже не такой архаичной и «финские сапоги» были нужны только охотникам, тогда как все остальные довольствовались ботинками за 45 рублей. Очевидно одно — обувь было принято беречь как в Российской империи, так и в СССР.

Галоши — внешний слой защиты

Поэтому ещё в царские времена возникли галоши. Тогда они назывались «калошами» или «мокроступами». Это резиновые накладки на обувь, которые защищают её от воды, осадков и грязи. Традиция ношения галош канула в лету только в 90-е, и то не полностью. При царе галоши оберегали штиблеты, в СССР — ботинки, а к концу перестройки их можно было увидеть только на валенках. Иногда галоши были встроены в валенки — это было одним из самых характерных изобретений Советского Союза.

Укрепление подошвы

В СССР обувь было принято укреплять, особенно в районе подошвы или каблуков. Фото © РИА Новости / Валерий Генде-Роте

К подошвам в Советском Союзе относились с особым почтением. Это были не только модники, которые в 1970-е приваривали к обычным ботинкам платформу на четыре сантиметра и каблук на восемь. Обычные граждане СССР тоже шли на хитрости, но ради надёжности, а не красоты. Для подошвы требовалась пропитка, обычно это были специальные масла. Каблук укрепляли специальными набойками, и эта традиция сохранялась вплоть до нулевых. Набойки повторяли форму каблука и крепились к подошве железными гвоздями.

Особая сушка продлевала жизнь обуви

Методы сушки обуви в СССР тоже были призваны продлить её жизнь. Ботинки, сапоги и даже кроссовки никогда не ставили сушиться под батарею. Вместо этого люди комкали устаревшие газеты и заталкивали бумагу внутрь башмака. Обувь сохла чуть дольше, но и служила тоже дольше. Если мы имели дело с дорогостоящими вещами, можно было использовать для сушки особые деревянные колодки, которые сохраняли форму изделия.

Отправка зимней обуви «в спячку»

Зимнюю обувь в СССР, как и зимнюю одежду, необходимо было готовить к «летовке». Фото © «Шедеврум»

Зимнюю обувь, особенно меховую, отправляли «в спячку». Для этого нужно было её помыть, высушить, набить скомканной газетой и обработать снаружи вазелином. В таком состоянии она ждала своего часа внутри картонной коробки. Вместо вазелина можно было использовать специальный крем. Внутри обувь тоже порой обрабатывали специальными антибактериальными составами, ведь материалом зимней обуви был натуральный мех.