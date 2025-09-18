Член комиссии Мосгордумы Светлана Акулова предложила законодательно запретить содержание диких и экзотических животных в антикафе. С соответствующей инициативой она выступила на круглом столе, посвящённом регулированию содержания животных в таких заведениях.

«Распространить действия приложения №13 постановления 1937 «Перечень животных допустимых для контакта» на все типы заведений, а не только на зоопарки, как сейчас. Капибары, еноты, сурикаты, лемуры, носухи и другие подобные виды в этом перечне полностью отсутствуют. Их использование для физического контакта должно быть прямо запрещено на законодательном уровне для всех», — отметила депутат.

Акулова также предложила существенно увеличить штрафы за нарушения по статье 8.53 КоАП РФ «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию», сделав бизнес на запрещённых животных экономически невыгодным. Для граждан штрафы призывают установить от 30 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, а для юридических — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Для повторных нарушителей предусмотреть возможность приостановки деятельности и конфискации животных.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пояснил, что антикафе в настоящее время не подпадают под регулирование как зоопарки или заведения общепита. Он поддержал необходимость разработки чётких нормативов, исключающих содержание диких животных и допускающих только традиционных домашних питомцев. По итогам обсуждения будет создана рабочая группа для дальнейшей проработки вопроса.