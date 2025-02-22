Защитим свинок: Хозяина антикафе с минипигами оштрафовали в Москве

Мещанская межрайонная прокуратура провела проверку в столичном антикафе с минипигами. Специалисты обнаружили в заведении на Проспекте Мира многочисленные нарушения. Внутри проверили порядок содержания животных и наличие необходимых документов. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Прокуратура Москвы провела проверку в столичном антикафе с минипигами. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

«Там в небольшом подвальном помещении индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях, предоставляя услуги физического контакта животных с посетителями. На момент осмотра в помещении находились 8 минипигов», — говорится в сообщении.

Проверяющие смогли выявить многочисленные нарушения закона, например, несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений. Кроме того обнаружены нарушения прав потребителей.

В результате проверки владельцу предписали устранить выявленные проблемы, а также назначили штрафы. В прокуратуре отметили, что фактическое устранение находится под контролем.