18 сентября, 14:13

«Никакого отношения не имеет»: В РПЦ поставили точку в вопросе мужских поцелуев

В РПЦ опровергли новость о разрешении мужчинам целовать друг друга в губы

Обложка © Life.ru

Позиция Русской православной церкви (РПЦ) не выражается никакими отдельными священнослужителями. Об том заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Во-первых, церковная позиция не выражается никакими отдельными клириками, это давно уже пора запомнить журналистам. Её выражает Поместный и Архиерейский Соборы, Патриарх, Священный Синод и профильные синодальные учреждения, имеющие на то полномочия», — заявил он, отреагировав на распространившуюся информацию о якобы разрешении мужчинам целовать друг друга.

Кипшидзе заявил, что появившиеся в Сети провокационные материалы и заголовки на данную тему вовсе не отражают официальную точку зрения Церкви. Кроме того, пасхальное целование практикуется в Церкви верующими, мужчинами и женщинами, старыми и молодыми, символизируя всеобщую радость. При этом «святое лобзание» не подразумевает поцелуй в губы, поскольку для верующих естественна скромность.

«Если в каких-то культурах и существуют обычаи целований в губы между людьми одного пола, то к Русской Церкви и её традициям подобное никакого отношения не имеет. Поэтому мы опровергаем попытки приписывать Церкви то, к чему она отношения не имеет», — добавил Кипшидзе.

Напомним, сегодня весь Интернет «кипит» из-за неожиданной новости о возможности мужчин целоваться друг с другом. «Святое лобзание» разрешено, если оно соответствует традициям. При этом целоваться можно как щёки, плечи, так и в губы, заявлял Иеромонах Макарий (Маркиш), служащий в Иваново-Вознесенской епархии РПЦ.

Наталья Афонина
