10 сентября, 16:27

Адвокат объяснил, как правильно целоваться на улице, чтобы не нарваться на штраф

Адвокат Бондякова: Штраф за поцелуй грозит при нарушении общественного порядка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maridav

Штраф до 1,5 тысячи рублей или арест на 15 суток может грозить россиянам только за особо страстные поцелуи и нарушение общественного порядка. Чтобы избежать наказания за мелкое хулиганство, не стоит вести себя откровенно и вызывающе, рассказала адвокат Анна Бондякова.

«Закон учитывает контекст. Административный штраф или арест возможны только за особо страстные, вызывающие действия, нарушающие общественный порядок. Простые поцелуи и объятия обычно не наказуемы»,цитирует Бондякову «Постньюс».

Напомним, что ранее специалисты предупреждали о возможном штрафе до 1,5 тысячи рублей или аресте на 15 суток за мелкое хулиганство в виде поцелуя в общественном месте. Основанием для привлечения к ответственности может стать жалоба любого очевидца. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов тут же заявил, в России нет закона о запрете поцелуев.

Полина Никифорова
