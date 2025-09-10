Адвокат объяснил, как правильно целоваться на улице, чтобы не нарваться на штраф

Штраф до 1,5 тысячи рублей или арест на 15 суток может грозить россиянам только за особо страстные поцелуи и нарушение общественного порядка. Чтобы избежать наказания за мелкое хулиганство, не стоит вести себя откровенно и вызывающе, рассказала адвокат Анна Бондякова.