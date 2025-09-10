Адвокат объяснил, как правильно целоваться на улице, чтобы не нарваться на штраф
Штраф до 1,5 тысячи рублей или арест на 15 суток может грозить россиянам только за особо страстные поцелуи и нарушение общественного порядка. Чтобы избежать наказания за мелкое хулиганство, не стоит вести себя откровенно и вызывающе, рассказала адвокат Анна Бондякова.
«Закон учитывает контекст. Административный штраф или арест возможны только за особо страстные, вызывающие действия, нарушающие общественный порядок. Простые поцелуи и объятия обычно не наказуемы», — цитирует Бондякову «Постньюс».
Напомним, что ранее специалисты предупреждали о возможном штрафе до 1,5 тысячи рублей или аресте на 15 суток за мелкое хулиганство в виде поцелуя в общественном месте. Основанием для привлечения к ответственности может стать жалоба любого очевидца. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов тут же заявил, в России нет закона о запрете поцелуев.