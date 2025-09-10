Полиция нравов не дремлет: Страстные поцелуи на публике грозят россиянам арестом на 15 суток
Юрист Бондаренко: За поцелуи в общественном месте можно получить арест или штраф
Обложка © Шедеврум/Life.ru
Страстные поцелуи на публике рискуют обернуться не романтикой, а серьёзными неприятностями с законом вплоть до административного ареста. Об этом юрист Яна Бондаренко рассказала Telegram-каналу SHOT ПРОВЕРКА.
Как пояснила специалист, подобные действия подпадают под статью о мелком хулиганстве. Она предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1500 рублей или заключение под стражу на срок до 15 суток.
При этом основанием для привлечения к ответственности может стать жалоба любого очевидца. При рассмотрении претензии её автора сочтут пострадавшим от непристойного поведения.
Ранее Life.ru рассказывал, что любителям целоваться за рулём нужно быть начеку. Попавшим в аварию во время проявления ласк к партнёру грозит автоматическое признание вины в происшествии. Такое правило действует в случае наличия видеофиксации нарушения. Но и для тех, кто всё же остановился, чтобы вдоволь нацеловаться у обочины, есть подводные камни. Нежности могут быть расценены как непристойное поведение.