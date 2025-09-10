Полиция нравов не дремлет: Страстные поцелуи на публике грозят россиянам арестом на 15 суток

Страстные поцелуи на публике рискуют обернуться не романтикой, а серьёзными неприятностями с законом вплоть до административного ареста. Об этом юрист Яна Бондаренко рассказала Telegram-каналу SHOT ПРОВЕРКА.

Как пояснила специалист, подобные действия подпадают под статью о мелком хулиганстве. Она предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1500 рублей или заключение под стражу на срок до 15 суток.

При этом основанием для привлечения к ответственности может стать жалоба любого очевидца. При рассмотрении претензии её автора сочтут пострадавшим от непристойного поведения.