Юрист объяснил, в каких случаях поцелуи в авто караются законом
Автомобилист понесёт ответственность при аварии из-за поцелуев за рулём. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев в интервью «Газете.ru».
«Если это приведёт к дорожно-транспортному происшествию, и это будет зафиксировано, допустим, с помощью видеорегистратора, то это станет основанием для возложения на водителя, который совершал поцелуи во время аварии, ответственности за причинённый ущерб», — подчеркнул специалист.
Прямого наказания за проявление нежных чувств между пассажирами и водителем во время движения автомобиля в законодательстве не предусмотрено, отметил эксперт. Однако, если поцелуй в автомобиле будет расценен как непристойное поведение, особенно вблизи школ или детских садов, это может быть квалифицировано как правонарушение. В таком случае виновным грозит штраф в размере до одной тысячи рублей, подытожил юрист.
