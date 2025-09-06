Российскую пару задержали в Стамбуле за поцелуй в мечети, им может грозить тюрьма

Российские путешественники, приехавшие на отдых в Турцию, оказались в эпицентре судебного разбирательства, поскольку позволили себе поцелуй во внутреннем дворике мечети Чамлыджа в Стамбуле. Об этом сообщает Hűrriet.

Поцелуй в мечети. Видео © Hűrriet

Местные жители заметили этот поступок 26 августа и донесли на пару в полицию. Прокуратура вмешалась в ситуацию, предъявив обвинения в оскорблении религиозных ценностей. Несмотря на попытки пары извиниться и объяснить незнание местных правил поведения в священном месте, извинения были признаны недостаточными. Российская пара задержана, теперь им грозит лишение свободы сроком до одного года, пишет турецкое издание.

В генеральном консульстве РФ рассказали, что россияне были отпущены на свободу после дачи показаний.