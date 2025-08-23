Мессенджер MAX
23 августа, 16:28

В Турции туристке грозит тюрьма за танец с флагштоком

Hürriyet: Туристке грозит до трёх лет тюрьмы за танец на флагштоке в Турции

Туристка решила станцевать сложный танец с элементами акробатики на флагштоке в живописной турецкой Каппадокии, но столкнулась с серьёзными проблемами с законом. Теперь ей грозит лишение свободы.

Как передает Hürriyet, ролик, на котором туристка исполняет сложную хореографию на государственном символе, вызвал широкий общественный резонанс в социальных сетях. После этого инцидента девушку обвинили в неуважении к национальным символам. Прокуратура возбудила уголовное дело, инкриминируя ей оскорбление флага и унижение турецкой нации или её институтов, что может обернуться для отдыхающей тюремным сроком от одного до трёх лет.

Туристку могут привлечь к уголовной ответственности. Видео © Х / w3bsag3

Примечательно, что национальность девушки не уточняется, равно как и её текущее местонахождение. Удалось ли ей выехать из страны или она уже задержана, остаётся тайной следствия.

Ранее стало известно, что литовские таможенники из криминальной службы объявили о задержании 11 человек в Каунасе, подозреваемых в организации схемы по обходу антироссийских санкций. После обысков были арестованы как руководители указанной компании, так и водители, имеющие гражданство Молдавии и Болгарии.

Обложка © Х / w3bsag3

