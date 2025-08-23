В Турции туристке грозит тюрьма за танец с флагштоком

Туристка решила станцевать сложный танец с элементами акробатики на флагштоке в живописной турецкой Каппадокии, но столкнулась с серьёзными проблемами с законом. Теперь ей грозит лишение свободы.

Как передает Hürriyet, ролик, на котором туристка исполняет сложную хореографию на государственном символе, вызвал широкий общественный резонанс в социальных сетях. После этого инцидента девушку обвинили в неуважении к национальным символам. Прокуратура возбудила уголовное дело, инкриминируя ей оскорбление флага и унижение турецкой нации или её институтов, что может обернуться для отдыхающей тюремным сроком от одного до трёх лет.

Туристку могут привлечь к уголовной ответственности. Видео © Х / w3bsag3

Примечательно, что национальность девушки не уточняется, равно как и её текущее местонахождение. Удалось ли ей выехать из страны или она уже задержана, остаётся тайной следствия.