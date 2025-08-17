Встреча Путина и Трампа
17 августа, 11:19

«Призрачный гонщик» в Турции проехал 8 километров на пылающем грузовике с химикатами

Горящий грузовик с химикатами проехал 8 км по турецкой трассе перед аварией

Обложка © Kandinsky / Life.ru

На трассе Самсун-Анкара в Турции произошёл инцидент с грузовиком, перевозившим опасные химикаты и краски. После столкновения с другим автомобилем в прицепе вспыхнул пожар, но пылающий автомобиль продолжил движение ещё 8 километров с горящим кузовом, прежде чем врезаться в отбойник. Об этом пишет телеканал TRT Haber.

Пылающий грузовик едет по дороге в Турции. Видео © TRT Haber

По информации телеканала, за рулём находился гражданин Азербайджана Джамаладдин Мамадов, которому удалось спастись. Местные власти оперативно перекрыли участок дороги и направили к месту происшествия спецтехнику для ликвидации последствий возгорания опасных веществ.

Причины, по которым водитель продолжил движение с горящим прицепом, устанавливаются. Специалисты оценивают возможные экологические последствия от возгорания химических материалов. Движение на данном участке трассы временно ограничено.

А ранее стало известно о возгорании на пассажирском катере в Приморье. Очевидцы заметили чёрный дым, клубившийся над судном. Пассажирам пришлось спасаться вплавь.

