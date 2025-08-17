«Призрачный гонщик» в Турции проехал 8 километров на пылающем грузовике с химикатами

На трассе Самсун-Анкара в Турции произошёл инцидент с грузовиком, перевозившим опасные химикаты и краски. После столкновения с другим автомобилем в прицепе вспыхнул пожар, но пылающий автомобиль продолжил движение ещё 8 километров с горящим кузовом, прежде чем врезаться в отбойник. Об этом пишет телеканал TRT Haber.