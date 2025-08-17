Люди спасались, прыгая в воду: Пассажирский катер загорелся в Приморье
Кадр с места ЧП. Обложка © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока
Катер с людьми загорелся в бухте Миноносок, расположенной в Хасанском районе Владивостока. Видео с инцидентом публикуют местные паблики.
В Приморье загорелся пассажирский катер. Видео © VK / Моë Приморье +
По предварительным данным, пассажиры прыгнули в воду, спасаясь от пожара. Они отказались от помощи очевидцев, заявив, что справятся сами. Часть из них осталась на палубе. Детали инцидента устанавливаются.
Вчера в Саратовской области загорелось судно с шестью пассажирами на борту. Пострадавшие смогли высадиться и не получили серьёзных травм, однако катер сгорел почти полностью.