Люди спасались, прыгая в воду: Пассажирский катер загорелся в Приморье

Катер с людьми загорелся в бухте Миноносок, расположенной в Хасанском районе Владивостока. Видео с инцидентом публикуют местные паблики.

В Приморье загорелся пассажирский катер. Видео © VK / Моë Приморье +

По предварительным данным, пассажиры прыгнули в воду, спасаясь от пожара. Они отказались от помощи очевидцев, заявив, что справятся сами. Часть из них осталась на палубе. Детали инцидента устанавливаются.