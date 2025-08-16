Встреча Путина и Трампа
16 августа, 20:15

В Новой Москве загорелись неэксплуатируемое строение и склад

В ночь на 17 августа пожар возник в неэксплуатируемом строении и рядом расположенном складе в Щербинке в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным SHOT, причиной воспламенения мог послужить поджог. По предварительным данным, в помещении могли находиться люди. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В Рязанской области создали штаб по ликвидации пожара на предприятии Эластик
В Рязанской области создали штаб по ликвидации пожара на предприятии Эластик

Недавно пожар произошёл в элитном районе Подмосковья. 15 августа дом загорелся в коттеджном посёлке Береста, который находится прямо за МКАД, на берегу Живописной бухты Москвы-реки в Красногорске. Здание расположено совсем рядом с особняком российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова.

