В Новой Москве загорелись неэксплуатируемое строение и склад

В ночь на 17 августа пожар возник в неэксплуатируемом строении и рядом расположенном складе в Щербинке в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Пожар в Новой Москве. Видео © Telegram / Щербинка Новости

По данным SHOT, причиной воспламенения мог послужить поджог. По предварительным данным, в помещении могли находиться люди. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.