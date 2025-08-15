В Рязанской области создали штаб по ликвидации пожара на предприятии Эластик

В Рязанской области создан штаб по ликвидации последствий возгорания на заводе «Эластик». Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Шиловском районе. Туда вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия», — сказано в публикации.