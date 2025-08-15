В Рязанской области создали штаб по ликвидации пожара на предприятии Эластик
В Рязанской области создан штаб по ликвидации последствий возгорания на заводе «Эластик». Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Шиловском районе. Туда вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия», — сказано в публикации.
Напомним, взрыв в одном из помещений завода «Эластик» в Рязанской области прогремел сегодня около половины 11-го утра. Известно о троих погибших, ещё порядка 20 человек пострадали, им оказывают помощь.