Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 09:47

В Рязанской области создали штаб по ликвидации пожара на предприятии Эластик

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

В Рязанской области создан штаб по ликвидации последствий возгорания на заводе «Эластик». Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Шиловском районе. Туда вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия», — сказано в публикации.

В Ростове-на-Дону повреждён жилой дом после атаки дрона ВСУ
В Ростове-на-Дону повреждён жилой дом после атаки дрона ВСУ

Напомним, взрыв в одном из помещений завода «Эластик» в Рязанской области прогремел сегодня около половины 11-го утра. Известно о троих погибших, ещё порядка 20 человек пострадали, им оказывают помощь.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar