Регион
15 августа, 09:41

Три человека погибли при взрыве на заводе Эластик в Рязанской области

Взрыв произошёл на территории завода «Эластик» в Рязанской области, в результате чего погибли три человека, ещё 20 получили травмы. Об этом сообщает SHOT.

Последствия взрыва. Фото © SHOT

Последствия взрыва. Фото © SHOT

По данным канала, возгорание вспыхнуло в одном из цехов предприятия около 10:30 утра. Пострадавших оперативно доставили в районную больницу, на месте продолжают работу экстренные службы.

Это не первое ЧП на предприятии. В 2021 году из-за взрыва там погибли 17 рабочих. Life.ru публиковал список. Единственный человек, найденный живым после взрыва на заводе, умер в больнице. В МЧС причиной возгорания назвали нарушение технологического процесса. Взрыв и последовавший за ним пожар произошёл, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование.

Обложка © SHOT

