Регион
13 августа, 04:29

В Бразилии при взрыве на заводе погибли девять человек, семь получили травмы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Во вторник на заводе по производству взрывчатых материалов в бразильском Куатру-Баррасе произошёл взрыв. В результате происшествия погибли девять человек, ещё семь получили травмы. Об этом рассказал губернатор штата Парана Ратиньо Жуниор в соцсети Х.

«Это печальный день в истории нашего штата», — написал губернатор.

Согласно данным местных СМИ, инцидент произошёл в 25-метровом складском помещении, где находились взрывчатые вещества, готовившиеся к отправке. В результате трагедии погибли девять человек, еще семеро получили ранения. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее в США произошёл взрыв на заводе крупной сталелитейной компании. В результате происшествия один человек погиб, двое пропали без вести, десятки получили ранения. ЧП произошло на заводе компании US Steel в городе Клэртон.

Алена Пенчугина
