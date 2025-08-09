«Облако дыма»: Рабочий в противогазе показал видео бегства с завода в Стерлитамаке после взрыва
SHOT показал видео первых секунд после взрыва на предприятии в Стерлитамаке
На видео попали первые секунды после взрыва на предприятии «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке. По предварительной информации, причиной стала разгерметизация трубопровода во время ремонтных работ на химзаводе, сообщает Telegram-канал SHOT.
Взрыв произошёл на предприятии «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке. Видео © SHOT
На кадрах рабочий в противогазе бежит с эпицентра взрыва, крича, что всё в дыму. Другая сотрудница замечает, что везде валяются раненые. Всего пострадало 36 сотрудников предприятия, девять из них находятся в реанимации в тяжёлом состоянии с химическими ожогами глаз и лёгких, а также отравлением хлором. Погибших нет.
Очевидцы сообщают о белом облаке, надвигающемся на город, однако местные власти утверждают, что угрозы для населения нет. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Напомним, что взрыв на химзаводе в Стерлитамаке произошёл рано утром. Life.ru опубликовал видео с места происшествия. Сейчас на предприятии ведут аварийно-восстановительные работы. Стоит отметить, что в 2023 году на этом же предприятии уже происходила авария, в результате которой пострадали двое рабочих. Тогда причиной называли взрыв винилхлорида в цехе, где проводился капитальный ремонт.
Обложка © SHOT