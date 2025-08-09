«Облако дыма»: Рабочий в противогазе показал видео бегства с завода в Стерлитамаке после взрыва

На видео попали первые секунды после взрыва на предприятии «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке. По предварительной информации, причиной стала разгерметизация трубопровода во время ремонтных работ на химзаводе, сообщает Telegram-канал SHOT.

Взрыв произошёл на предприятии «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке. Видео © SHOT

На кадрах рабочий в противогазе бежит с эпицентра взрыва, крича, что всё в дыму. Другая сотрудница замечает, что везде валяются раненые. Всего пострадало 36 сотрудников предприятия, девять из них находятся в реанимации в тяжёлом состоянии с химическими ожогами глаз и лёгких, а также отравлением хлором. Погибших нет.

Очевидцы сообщают о белом облаке, надвигающемся на город, однако местные власти утверждают, что угрозы для населения нет. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.