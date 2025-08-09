В Стерлитамаке произошёл мощный взрыв на химзаводе, ранены 16 человек
Обложка © «Башкирская содовая компания»
Мощный взрыв прогремел на территории «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке. По предварительным данным, пострадали 16 человек, сообщает ГУ ИЧС России по Башкирии.
По данным спасателей, на улице Техническая в кирпичном здании случился хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Из здания было эвакуировано 15 человек.
Ранее на фабрике в Башкортостане на парафиновом заводе «Свеча» произошёл взрыв. По предварительным данным, его причиной стала утечка из печного оборудования.