Регион
9 августа, 06:37

В Стерлитамаке произошёл мощный взрыв на химзаводе, ранены 16 человек

Обложка © «Башкирская содовая компания»

Мощный взрыв прогремел на территории «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке. По предварительным данным, пострадали 16 человек, сообщает ГУ ИЧС России по Башкирии.

По данным спасателей, на улице Техническая в кирпичном здании случился хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Из здания было эвакуировано 15 человек.

Ранее на фабрике в Башкортостане на парафиновом заводе «Свеча» произошёл взрыв. По предварительным данным, его причиной стала утечка из печного оборудования.

Андрей Бражников
