В Стерлитамаке произошёл мощный взрыв на химзаводе, ранены 16 человек

Мощный взрыв прогремел на территории «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке. По предварительным данным, пострадали 16 человек, сообщает ГУ ИЧС России по Башкирии.

По данным спасателей, на улице Техническая в кирпичном здании случился хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Из здания было эвакуировано 15 человек.