Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 08:16

Названа возможная причина взрыва на заводе в Стерлитамаке, пострадавших – уже 30

Разгерметизация сварочного шва стала причиной взрыва на заводе в Стерлитамаке

Обложка © VK / Стерлитамак ДПС

Обложка © VK / Стерлитамак ДПС

Разгерметизация сварочного шва установки стала причиной взрыва газа на химическом предприятии в Стерлитамаке. О причине ЧП узнал Mash.

По сведениям журналистов, 30 человек пострадали, пять из них находятся в тяжёлом состоянии, 18 в состоянии средней степени тяжести. Ещё пять человек от госпитализации отказались. Детей среди пострадавших нет.

Количество пострадавших при взрыве на химзаводе в Стерлитамаке возросло до 25
Количество пострадавших при взрыве на химзаводе в Стерлитамаке возросло до 25

Взрыв на химзаводе в Стерлитамаке произошёл двумя часами ранее. Отмечалось, что рванула открытая технологическая установка, пожар не начался. Life.ru также опубликовал видео происшествия. Сейчас на предприятии ведут аварийно-восстановительные работы.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar