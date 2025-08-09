Названа возможная причина взрыва на заводе в Стерлитамаке, пострадавших – уже 30
Обложка © VK / Стерлитамак ДПС
Разгерметизация сварочного шва установки стала причиной взрыва газа на химическом предприятии в Стерлитамаке. О причине ЧП узнал Mash.
По сведениям журналистов, 30 человек пострадали, пять из них находятся в тяжёлом состоянии, 18 в состоянии средней степени тяжести. Ещё пять человек от госпитализации отказались. Детей среди пострадавших нет.
Взрыв на химзаводе в Стерлитамаке произошёл двумя часами ранее. Отмечалось, что рванула открытая технологическая установка, пожар не начался. Life.ru также опубликовал видео происшествия. Сейчас на предприятии ведут аварийно-восстановительные работы.