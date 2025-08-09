Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

9 августа, 07:28

Стена дыма: Завод в Башкирии сняли на видео после мощного взрыва с 15 ранеными

Появилось видео с химзавода в Стерлитамаке, где при взрыве ранены 16 человек

Обложка © VK / Стерлитамак ДПС

Очевидцы публикуют кадры с «Башкирской содовой компанией» в Стерлитамаке, где при взрыве пострадали 15 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв открытой технологической установки.

Видео © VK / Стерлитамак ДПС

На кадрах с места событий видно, что здание закрывает плотная стена дыма. Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов уточнил, что сейчас на заводе проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды, на месте создан штаб.

Фото © Телеграм / Кирилл Петров

После взрыва с территории предприятия на улице Техническая эвакуировали 15 человек.

Андрей Бражников
