Стена дыма: Завод в Башкирии сняли на видео после мощного взрыва с 15 ранеными

Очевидцы публикуют кадры с «Башкирской содовой компанией» в Стерлитамаке, где при взрыве пострадали 15 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв открытой технологической установки.

Видео © VK / Стерлитамак ДПС

На кадрах с места событий видно, что здание закрывает плотная стена дыма. Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов уточнил, что сейчас на заводе проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды, на месте создан штаб.

Фото © Телеграм / Кирилл Петров