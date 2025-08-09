Количество пострадавших при взрыве на химзаводе в Стерлитамаке возросло до 25

До 25 увеличилось число пострадавших после мощного взрыва на химическом предприятии в Башкортостане. Дополнительные бригады медиков были направлены из Уфы в Стерлитамак, сообщил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

По его словам, по больницам развезли уже 25 человек, получивших травмы из-за взрыва. У большинства отёк лёгких, химические ожоги глаз и отравление хлором.

«На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог», — написал он.