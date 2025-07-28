Взрыв газа в Саратове
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Регион
28 июля, 19:19

Стихийный мемориал устроили жители Саратова у дома, где произошёл взрыв газа

Обложка © Telegram/ЧП Саратов

Обложка © Telegram/ЧП Саратов

Саратовцы создали спонтанный мемориал возле дома, где произошёл взрыв газа, чтобы почтить память погибших. Неравнодушные жители несут к стенам многоэтажки множество детских игрушек и цветов. Кадры с места публикуют местные телеграм-каналы.

В деле о взрыве в доме в Саратове появился подозрительный жилец
В деле о взрыве в доме в Саратове появился подозрительный жилец

Напомним, утром 25 июля в многоквартирном доме в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого погибли семь человек, в том числе ребёнок. В связи с этой трагедией было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Следственные органы допросили более ста свидетелей. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей.

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Анастасия Никонорова
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