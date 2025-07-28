В деле о взрыве в доме в Саратове появился подозрительный жилец

Силовики не исключают ни одной из возможных причин взрыва газа в десятиэтажке на улице Блинова в Саратове, в результате которого погибли семь человек, включая ребёнка. Об этом сообщили РИА «Новости» источники в правоохранительных органах. На вопрос, исключается ли версии, связанные с намеренным взрывом, собеседник агентства ответил: «Ни одна из версий не исключается».

По информации «МК», в рамках расследования уже допрошены около сотни человек, включая председателя ЖСК, ответственного за обслуживание дома. Установлено, что контроль за газовыми и вентиляционными системами осуществлялся в штатном режиме. Поэтому версия о халатности коммунальных служб пока не является приоритетной.