В деле о взрыве в доме в Саратове появился подозрительный жилец
Следствие не исключает ни одной из версий причин взрыва газа в Саратове
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Силовики не исключают ни одной из возможных причин взрыва газа в десятиэтажке на улице Блинова в Саратове, в результате которого погибли семь человек, включая ребёнка. Об этом сообщили РИА «Новости» источники в правоохранительных органах. На вопрос, исключается ли версии, связанные с намеренным взрывом, собеседник агентства ответил: «Ни одна из версий не исключается».
По информации «МК», в рамках расследования уже допрошены около сотни человек, включая председателя ЖСК, ответственного за обслуживание дома. Установлено, что контроль за газовыми и вентиляционными системами осуществлялся в штатном режиме. Поэтому версия о халатности коммунальных служб пока не является приоритетной.
Следствие также изучает обстоятельства жизни одного из погибших, проживавшего в трехкомнатной квартире на девятом этаже — предположительно, в эпицентре взрыва. По словам знакомых, после развода мужчина жил один и страдал от депрессии. Он ранее работал в строительных компаниях, а в последнее время перебивался случайными заработками и оформлял микрозаймы.
Напомним, что в пятницу в результате взрыва газа полностью обрушился пятый подъезд здания с седьмого по десятый этаж. 18 человек обратились за медицинской помощью, в регионе введён режим ЧС. Жильцы первых трёх подъездов уже получили разрешение вернуться в свои квартиры. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.