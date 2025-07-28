При взрыве газа в Саратове пострадали 18 жителей многоэтажки
Последствия взрыва газа в Саратове. Фото © Telegram / Роман Бусаргин
В результате взрыва газа в многоэтажке в Саратове, который произошёл 25 июля, пострадало 18 жильцов. Двое из них были госпитализированы.
«За медицинской помощью обратились 18 человек, из них два человека были госпитализированы», — заявил источник РИА «Новости».
Взрыв газа в многоквартирном доме в Саратове прогремел утром 25 июля. Погибли семеро жильцов, включая ребёнка. Причиной происшествия стала утечка газа, при этом за считанные часы до ЧП жильцы сообщали о неисправности трубы. Трагедия вызвала реакцию депутатов Государственной Думы: они призвали перестать подключать жилые многоэтажки к газу. Поисковые работы на месте завершены.