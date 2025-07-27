Пропавших без вести после взрыва газа в доме в Саратове нашли живыми

Люди, пропавшие после взрыва в доме в Саратове, оказались живы. Властям удалось установить с ними связь, сообщил представитель правительства Саратовской области.

«Граждане, которые числились пропавшими, вышли на связь. В момент трагедии они не находились в доме», — приводит комментарий пресс-службы регионального правительства ТАСС.