Пропавших без вести после взрыва газа в доме в Саратове нашли живыми
Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
Люди, пропавшие после взрыва в доме в Саратове, оказались живы. Властям удалось установить с ними связь, сообщил представитель правительства Саратовской области.
«Граждане, которые числились пропавшими, вышли на связь. В момент трагедии они не находились в доме», — приводит комментарий пресс-службы регионального правительства ТАСС.
Губернатор Роман Бусаргин указал, что поисково-спасательные работы в доме на улице Блинова завершились 27 июля в 19:00. В результате взрыва погибли 7 человек, среди которых был ребёнок. Их тела извлекли из-под обломков. С 28 июля эксперты начнут проверять состояние конструкций четвёртого и пятого подъездов дома.
Взрыв газа в многоквартирном доме в Саратове прогремел утром 25 июля. Погибли семеро жильцов, включая ребёнка. По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следствие допросило свыше сотни свидетелей. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.