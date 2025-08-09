Встреча Путина и Трампа
9 августа, 09:02

Число пострадавших при взрыве на предприятии в Стерлитамаке достигло 36

Оперштаб на месте взрыва. Фото © Телеграм / Кирилл Петров

Количество пострадавших в результате взрыва на химзаводе в Стерлитамаке увеличилось до 36, из них госпитализированы 22 человека. Об этом сообщает СУ СК России по региону в своем телеграм-канале.

«Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ). На данный момент 36 человек пострадали, 22 из них госпитализированы, точное количество устанавливается», – пишет управление.

Взрыв на химзаводе в Стерлитамаке произошёл рано утром. Отмечалось, что рванула открытая технологическая установка, пожар не начался. Life.ru также опубликовал видео происшествия. Сейчас на предприятии ведут аварийно-восстановительные работы.

Названа возможная причина взрыва на заводе в Стерлитамаке, пострадавших – уже 30
