11 августа, 18:36

В США произошёл взрыв на заводе крупной сталелитейной компании, минимум один человек погиб

На заводе в Пенсильвании прогремел взрыв. Обложка © Х / IvyLeagueTrading

На сталелитейном заводе компании US Steel в Пенсильвании произошёл мощный взрыв. Как сообщает телеканал CBS, в результате один человек погиб, двое пропали без вести, десятки получили ранения. ЧП произошло в понедельник около 11:00 по местному времени (18:00 мск) на предприятии в городе Клэртон.

На заводе в Пенсильвании прогремел взрыв. Видео © Х / Defence Index / AZ Intel

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил на странице в соцсети Х, что поддерживает контакт с местными властями, а на месте уже работают аварийно-спасательные службы и полиция штата. Под завалами могут находиться люди.

Стена дыма: Завод в Башкирии сняли на видео после мощного взрыва с 15 ранеными
Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области зафиксировано не менее трёх взрывов. По свидетельствам местных жителей, работает система противовоздушной обороны. Данные о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступали.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • Происшествия
