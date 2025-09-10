Милонов «разрешил» россиянам целоваться в общественных местах
Депутат Милонов заявил, что в России нет штрафов за поцелуи в общественных местах
В России нет закона, который запрещает россиянам целоваться в общественных метах. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что проявление любви на публике не попадает под статью о мелком хулиганстве. Слова парламентария передаёт ТВЦ.
Милонов подчеркнул, что информацию о запрете поцелуев на публике мог сказать только плохой юрист.
«Спокойно целуйтесь», – заявил депутат.
Напомним, что ранее специалисты предупреждали о возможном штрафе до 1,5 тысячи рублей или аресте на 15 суток за мелкое хулиганство в виде поцелуя в общественном месте. Основанием для привлечения к ответственности может стать жалоба любого очевидца.