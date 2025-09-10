Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 12:05

Милонов «разрешил» россиянам целоваться в общественных местах

Депутат Милонов заявил, что в России нет штрафов за поцелуи в общественных местах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wavebreakmedia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wavebreakmedia

В России нет закона, который запрещает россиянам целоваться в общественных метах. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что проявление любви на публике не попадает под статью о мелком хулиганстве. Слова парламентария передаёт ТВЦ.

Милонов подчеркнул, что информацию о запрете поцелуев на публике мог сказать только плохой юрист.

«Спокойно целуйтесь», – заявил депутат.

Милонов призвал отправить в психбольницу зумеров, режущих себе уголки рта
Милонов призвал отправить в психбольницу зумеров, режущих себе уголки рта

Напомним, что ранее специалисты предупреждали о возможном штрафе до 1,5 тысячи рублей или аресте на 15 суток за мелкое хулиганство в виде поцелуя в общественном месте. Основанием для привлечения к ответственности может стать жалоба любого очевидца.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar