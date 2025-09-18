«Святое лобзание»: В РПЦ разрешили мужчинам целоваться в губы

В православии нет запрета для верующих одного пола целовать друг друга в губы, щёки или плечи, если такие приветствия соответствуют традициям, заявил Иеромонах Макарий (Маркиш), служащий в Иваново-Вознесенской епархии РПЦ. Для подтверждения своих слов он привёл цитату апостола Павла из Священного Писания Нового Завета: «Приветствуйте друг друга святым лобзанием».

«При этом там не говорится, что мужчины могут целовать только женщин, а мужчины с мужчинами или женщины с женщинами целоваться не должны. Сам факт поцелуя зафиксирован в древнем установлении духовно-практическом, и реализовывать его нужно по обстановке», — подчеркнул собеседник издания «Абзац».

К примеру, во время богослужения священник приветствует дьяконов лобзанием, а они отвечают взаимным приветствием: «Христос посреди нас», после чего целуют друг друга, кто в боковую сторону лица, кто в плечи. Если местные традиции допускают такие приветственные жесты, то это вполне уместно, уверен священник.

Он также отметил, что православие допускает как символическую «щёчку к щёчке», так и поцелуй в плечо, щёку или губы, если речь идёт о близких людях одного пола и соблюдаются культурные обычаи предков. К слову, во время Пасхи верующие традиционно приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!», на что отвечают «Воистину воскресе!», при этом они троекратно целуют друг друга в щёки. Этот обычай могут соблюдать как мужчины, так и женщины.