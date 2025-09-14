Христиане, руки на стол: В РПЦ определили строгие правила для мастурбации

Русская Православная Церковь сохраняет принципиальную позицию относительно мастурбации, рассматривая её как проявление греховной страсти и нарушение норм христианской нравственности. Однако в рамках пастырской практики допускается исключительный случай, когда данное действие может быть совершено без страстного умысла — исключительно как вынужденная медицинская или юридическая процедура.

Священнослужитель Игорь Сильченков заявил, что даже вынужденная по медицинским показаниям мастурбация не становится добродетелью, но может быть допущена как меньшее зло после индивидуальной консультации с духовным наставником. Именно он обязан тщательно оценить необходимость данного греховного поступка, его мотивацию и отсутствие страстных помыслов. Речь идёт исключительно о случаях, когда мастурбация является не актом самоудовлетворения, а средством получения биоматериала для медицинской диагностики, лечения бесплодия и сбора доказательств для опровержения ложного обвинения в изнасиловании.

Священник рассказал об отношении церкви к мастурбации. Видео © Священник Игорь Сильченков

Церковь категорически предупреждает верующих о недопустимости самостоятельного принятия таких решений без духовного руководства. Священник отметил, что врачи, не знакомые с основами духовной жизни, могут давать рекомендации, противоречащие нормам христианской морали.

Таким образом, РПЦ не отменяет традиционное отношение к мастурбации как к греху, но определяет чрезвычайно узкие рамки, где она может быть допущена не как моральная норма, а как вынужденная мера после получения индивидуального благословения духовника.