А то отвалится: Мужчин предостерегли от синдрома «мёртвой хватки» при мастурбации
Сексолог Каннингем: «Мёртвая хватка» при мастурбации снижает чувствительность
Врач-терапевт и сексолог Лоуренс Каннингем предупредил мужчин о потенциальном риске развития синдрома «мёртвой хватки» пениса, возникающего во время мастурбации. Об этом сообщает издание Metro.
По словам эксперта, данный синдром возникает из-за привычки слишком сильно сжимать половой член во время самоудовлетворения. Частое использование такой техники может привести к снижению чувствительности и затруднениям с достижением оргазма в других сексуальных ситуациях.
Он отметил, что синдром «мёртвой хватки» не причиняет физического вреда половому члену. Тем не менее многие мужчины могут не осознавать, что их предпочтения в мастурбации могут негативно сказаться на интимном здоровье, вызывая повышенную тревожность и проблемы в отношениях.
Чтобы справиться с этим синдромом, врач рекомендует изменить подход к мастурбации, используя более мягкие прикосновения и экспериментируя с различными способами сексуальной стимуляции. Он также считает, что включение осознанных и разнообразных эротических практик, а также сексотерапия могут помочь решить эту проблему.
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