В РПЦ призвали молиться при виде женщин в соблазнительных нарядах летом

Мужчинам, которые соблазняются при виде женщин в открытых летних нарядах, следует молиться, чтобы преодолеть греховные помыслы. Об этом «Абзацу» заявил иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

«Соблазняться — это всегда грех, который рождается в нас, неважно, как одеты девушки», — подчеркнул священнослужитель.

По его словам, даже взгляд с вожделением считается прелюбодеянием в сердце, и с такими мыслями необходимо бороться. Иеромонах уточнил, что телесное не является чем-то плохим, но относится к низшему, а потому блудные помыслы важно не принимать. В таких случаях, добавил он, лучше всего обращаться к молитве.

Феодорит также посоветовал использовать специальные молитвы об избавлении от искушений в борьбе с соблазнами.