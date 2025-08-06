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6 августа, 09:19

В РПЦ призвали молиться при виде женщин в соблазнительных нарядах летом

Иеромонах Феодорит призвал мужчин молиться при виде женщин в открытой одежде

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Мужчинам, которые соблазняются при виде женщин в открытых летних нарядах, следует молиться, чтобы преодолеть греховные помыслы. Об этом «Абзацу» заявил иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

«Соблазняться — это всегда грех, который рождается в нас, неважно, как одеты девушки», — подчеркнул священнослужитель.

По его словам, даже взгляд с вожделением считается прелюбодеянием в сердце, и с такими мыслями необходимо бороться. Иеромонах уточнил, что телесное не является чем-то плохим, но относится к низшему, а потому блудные помыслы важно не принимать. В таких случаях, добавил он, лучше всего обращаться к молитве.

Феодорит также посоветовал использовать специальные молитвы об избавлении от искушений в борьбе с соблазнами.

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Ранее в РПЦ разрешили бить детей. Протоиерей Андрей Ткачёв утверждает, что подобный подход возможен лишь в традиционных семьях, где ребёнок наблюдает баланс между добротой и твёрдостью. По его мнению, отец должен олицетворять строгость и дисциплину, в том числе через наказание, тогда как мать призвана давать любовь и поддержку.

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Александра Мышляева
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