В РПЦ призвали молиться при виде женщин в соблазнительных нарядах летом
Иеромонах Феодорит призвал мужчин молиться при виде женщин в открытой одежде
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Мужчинам, которые соблазняются при виде женщин в открытых летних нарядах, следует молиться, чтобы преодолеть греховные помыслы. Об этом «Абзацу» заявил иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
«Соблазняться — это всегда грех, который рождается в нас, неважно, как одеты девушки», — подчеркнул священнослужитель.
По его словам, даже взгляд с вожделением считается прелюбодеянием в сердце, и с такими мыслями необходимо бороться. Иеромонах уточнил, что телесное не является чем-то плохим, но относится к низшему, а потому блудные помыслы важно не принимать. В таких случаях, добавил он, лучше всего обращаться к молитве.
Феодорит также посоветовал использовать специальные молитвы об избавлении от искушений в борьбе с соблазнами.
Ранее в РПЦ разрешили бить детей. Протоиерей Андрей Ткачёв утверждает, что подобный подход возможен лишь в традиционных семьях, где ребёнок наблюдает баланс между добротой и твёрдостью. По его мнению, отец должен олицетворять строгость и дисциплину, в том числе через наказание, тогда как мать призвана давать любовь и поддержку.