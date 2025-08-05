Россиянам рассказали, о чём молиться Почаевской иконе Божьей Матери

5 августа православные верующие отмечают День памяти одной из самых почитаемых святынь — Почаевской иконы Божией Матери, хранящейся в Свято-Успенской Почаевской лавре. Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru рассказал, о чём молиться Почаевской иконе.

«Почаевская икона — это не просто образ, это духовный щит, который на протяжении веков защищал верующих от бед и напастей. Её чудеса известны далеко за пределами Почаевской лавры», — напоминает чиновник.

По словам парламентария, сегодня, когда на Украине продолжается гонение на каноническую Православную Церковь, когда храмы захватывают, священников преследуют, а верующих пытаются лишить их духовных корней, судьба образа вызывает особую озабоченность. Киевский режим ведёт систематическую работу по уничтожению православия на украинской земле.

На протяжении столетий Почаев был оплотом православия, куда стекались паломники со всей Руси. Сегодня, когда святыни на Украине подвергаются поруганию, россияне должны подумать о том, как защитить Почаевскую икону, считает народный избранник.

Возможно, пришло время ставить вопрос о перенесении иконы в Россию, где она будет в безопасности и доступна для поклонения всем верующим. Известны многочисленные случаи исцелений по молитвам перед этим образом. В 1675 году сама Божия Матерь явилась над монастырём и защитила его от турецкого нашествия. Сегодня, как никогда, нам нужна такая же защита для всех православных святынь. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

«В заключение хочу призвать верующих к молитве и единству. В этот праздничный день мы должны особенно горячо молиться перед Почаевской иконой о всех страдающих за веру на Украине, о прекращении гонений и сохранении святынь. Православие не знает границ, и наш долг — защищать его, где бы оно ни находилось», — добавил депутат.