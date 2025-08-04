Степашин пояснил, почему Путин дал ответ Трампу именно на Вааламе

В России давно сложилась негласная традиция обращаться к Богу и вере в моменты испытаний. В этом контексте выбор Валаамского монастыря президентом Владимиром Путиным для публичных заявлений вполне объясним. Такое мнение выразил бывший премьер-министр РФ, глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

По словам Степашина в беседе с сайтом Kp.ru, Валаам важен для Путина не только как оплот православия, но и как место, где он проводил время в юности, когда там ещё работал приют для ветеранов. Он напомнил, что президент проявлял личную заинтересованность в восстановлении обители, курировал возведение храма в честь святого равноапостольного князя Владимира в Свято-Владимирском ските и выделял необходимые средства.