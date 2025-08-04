Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 05:45

Степашин пояснил, почему Путин дал ответ Трампу именно на Вааламе

Обложка © Wikipedia / Kremlin.ru

Обложка © Wikipedia / Kremlin.ru

В России давно сложилась негласная традиция обращаться к Богу и вере в моменты испытаний. В этом контексте выбор Валаамского монастыря президентом Владимиром Путиным для публичных заявлений вполне объясним. Такое мнение выразил бывший премьер-министр РФ, глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

По словам Степашина в беседе с сайтом Kp.ru, Валаам важен для Путина не только как оплот православия, но и как место, где он проводил время в юности, когда там ещё работал приют для ветеранов. Он напомнил, что президент проявлял личную заинтересованность в восстановлении обители, курировал возведение храма в честь святого равноапостольного князя Владимира в Свято-Владимирском ските и выделял необходимые средства.

Лукашенко объяснил неспешность российского наступления
Лукашенко объяснил неспешность российского наступления

1 августа президенты России и Беларуси, Владимир Путин и Александр Лукашенко, встретились на Валааме. Лидеры регулярно совместно посещают остров летом. Например, они бывали там в июле 2019, 2023 и 2024 годов. В ходе рабочей поездки российский лидер сообщил, что ВС РФ ведут наступление на всей линии боевого соприкосновения и ответил на ультиматум Трампа.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar